Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Ağrı'da yapılan operasyonda ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 172 gram metamfetamin, 300 gram skunk, 609 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Doğubayazıt ilçesinde de bir evde yapılan aramada 85 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi.