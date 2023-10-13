Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 123 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.A isimli şahsın ikametinde 123 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 7 adet aparat ele geçirildi.

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 123 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt İlçesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, M.A isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 123 gram metamfetamin ile 7 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. - AĞRI