Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilogram Metamfetamin ve 1250 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Ağrı'da, Türriye-İran sınırı yakınlarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram metamfetamin ve 1250 gram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı'da, Türriye- İran sınırı yakınlarında 11 kilogram metamfetamin ve 1250 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda hudut birlikleri ile yapılan ortak çalışmada Türkiye-İran sınır hattı yakınlarında 11 kilogram metamfetamin ve 1250 gram toz esrar ele geçirildi.