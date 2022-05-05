Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğünce son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKO) ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen öncü ve artçı 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ve 6 kilo 30 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki başka bir operasyonda ise ekipler, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 108,16 gram esrar, iki ayrı poşet içerisinde 407,66 gram metamfetamin ve 12 ecstasy maddeleri ele geçirdi.

Ekipler, yaptıkları işlemlerde araçta bulunan 2 kişiden birinin sahte kimlik kullandığını ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığını tespit etti. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, suç unsurlarına da el koydu.

Bir diğer operasyonda da uygulama noktasına yakın noktada yol kenarında duran aracı kontrol eden ekipler, aracın içerisindekilerin tedirgin ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Uygulama noktasına götürülen araçta arama yapan ekipler, şüpheli bir kişinin yeleğinin iç cebinde 25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapan ekipler, sürücünün de ifadesini aldı.