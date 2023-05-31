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Ağrı'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 8 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Ağrı'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 8 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Güncel Haberler

Ağrı'da uyuşturucu madde ile yakalanan biri İranlı 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da uyuşturucu madde ile yakalanan biri İranlı 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda, 0,34 gram esrar, 7,80 gram bonzai, 7,25 gram metamfetamin, 255 sentetik ecza ve 4 payp ele geçirdi.

Yakalanan uyuşturucularla ilgili şüpheliler B.K, L.D, T.İ, B.K, M.G, Y.D, D.D ve İran uyruklu R.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ağrı Güncel Haberler

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