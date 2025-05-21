Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevkiyatı Operasyonu: 9 Gözaltı

Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevkiyatı Operasyonu: 9 Gözaltı
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Ağrı'da usulsüz hayvan sevki yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 1150 yasadışı hayvan küpesi ve çok sayıda belge bulunuyor.

Ağrı'da, usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alındı.

Bu kapsamda il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca 10 ilde çalışma yapıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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