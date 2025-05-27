Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevki İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da Usulsüz Hayvan Sevki İddiasıyla 5 Kişi Tutuklandı
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Ağrı'da usulsüz hayvan sevki yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı olarak elde edilen hayvan küpeleri ve belgeler ele geçirildi.

Ağrı'da 21 Mayıs'ta usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan bir firarinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alınmış, 21 Mayıs'ta il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramada ise yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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