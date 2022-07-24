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Ağrı'da ulaşımı rahatlatacak kara yolu bu yıl hizmete açılacak

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da ulaşımı rahatlatacak kara yolu bu yıl hizmete açılacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun bu yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun bu yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, AK Parti Tutak ilçe başkanı Mehmet Sayan ve beraberindekilerle yapımı devam eden kara yolunda incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Stratejik öneme sahip proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan ek ödenek temin ettiklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Bugün yerinde incelemelerde bulunduğumuz proje kapsamında Tutak Viyadüğü, asfalt çalışmaları, menfez, taş duvar ve toprak işleri hızla devam etmektedir. İnşallah 29 Ekim tarihinde kurdeleyi kesip Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolumuzu açacağız. Projenin tamamlanmasıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacak kara yolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Ulaşılabilir Ağrı için çalışmalarımız devam edecek."

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Milletvekili AK Parti Çelebi Ağrı Güncel Haberler

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