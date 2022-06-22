Ağrı'da, Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı Ağrı'da, Vali Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı ve sınırda alınacak ilave teknolojik tedbirler ele alındı. Ağrı'da, Vali Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye- İran sınırındaki güvenlik duvarı ve sınırda alınacak ilave teknolojik tedbirler ele alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Varol başkanlığında "Çalışma Grubu Toplantısı" yapıldı. "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi" projesiyle 2020'de tamamlanan sınır duvarı ve sınır güvenliği kapsamında alınacak ilave teknolojik tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, sınır güvenliği sistemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Varol, çok büyük emek, gayret ve masraflarla ortaya konulan sınır güvenlik sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlamak için yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili ve Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Çankal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci katıldı. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Osman Varol Türkiye İran Ağrı Güncel Haberler

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