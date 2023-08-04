Doğubayazıt istikametinden Erzurum yönüne giden kamyonet, Çevreyolu'nda dönüş yapmak isteyen traktörle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da traktörün kamyonetle çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametinden Erzurum yönüne giden 0 AIK 979 plakalı kamyonet, Çevreyolu'nda dönüş yapmak isteyen AC 590 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı kamyonetten çıkarılan ismi öğrenilemeyen sürücü ile araçtaki B.Ç, M.Ç, E.D.Ç, N.Ç. ve E.Ç. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI