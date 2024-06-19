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Ağrı'da traktör ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen traktör ile otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve kara yolunda ulaşım bir süre kapandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 36 KE 027 plakalı traktör, Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Ağrı-Erzurum kara yolunda seyreden M.R.P'nin kullandığı 04 AE 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA / Güncel

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