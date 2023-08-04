Ağrı'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

AĞRI - Ağrı'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere, Doğubayazıt- Erzurum istikametinde seyir halinde olan 0 AIK 979 plakalı kamyonet araç sürücüsü çevre yolunda dönüş almak isteyen AC 590 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı kamyonetten çıkarılan sürücü ile araçtaki B.Ç, M.Ç, E.D.Ç, N.Ç ve E.Ç, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.