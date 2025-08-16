Ağrı'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi

Ağrı'da Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Nakledildi
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında omurgasında ciddi kırıklar tespit edilen 12 yaşındaki çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen trafik kazası sonucunda Muhammet Hasan Sarı'nın omurgasında ciddi kırıkların olduğu tespit edildi.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve ileri düzey tedavi görmesi için Ankara'ya sevk edilen çocuk, ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Sarı, ambulans uçağa alınarak tedavisinin yapılabileceği Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, desteklerinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi beyin cerrahisi ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
