AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ - Haberler

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AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞRI'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak bir ağaça çarpıp duran kamyondaki ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak bir ağaça çarpıp duran kamyondaki ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum- Ağrı karayolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü 25 ABJ 186 plakalı kamyon şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı sürücü M.U.'yu araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdı. Ayrıca araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğunu vinç yardımı ile çıkardı. Sürücü M.U., kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ

AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eleşkirt, Erzurum, Ağrı, Güncel, Haberler

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