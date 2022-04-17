Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre AĞRI'da şarampole yuvarlanan kamyonda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI'da şarampole yuvarlanan kamyonda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U.'nun kullandığı ev eşyası yüklü 25 ABJ 186 plakalı kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyon, ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Sürücü M.U. da yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğun cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Son dakika haberleri... KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title