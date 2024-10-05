Ağrı'da Trafik Kazası: 1'i Bebek 8 Yaralı
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1'i bebek toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut T. yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil 100. Yıl Mahallesinde 54 ADG 067 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada araçlardan bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.