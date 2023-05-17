Ağrı'da "Tohum-Sıvat Dağıtımı ve Makine Tanıtım Töreni" düzenlendi

AĞRI - Ağrı Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından "Tohum-Sıvat Dağıtımı ve Makine Tanıtım Töreni" düzenlendi.

Tarım Park'ta düzenlenen "Tohum-Sıvat Dağıtımı ve Makine Tanıtım Töreni" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Potansiyelini Keşfet Ağrı sloganıyla tarıma yönelik birçok alanda çeşitli faaliyetlerin yapıldığı projelere bir yenisinin daha eklendiği bu proje sayesinde 4 milyon 25 bin lira finanse ile 477 çiftçiye 5 bin 310 dekar alanda mercimek, yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, patates, çilek ve nohut gibi tarım ürünleri için tohum desteği sağlandı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen 8 milyon TL bütçe ile de 4 Şeker Pancarı Hasat Makinesi, 4 Silaj Paketleme Ünitesi, 3 Pnomatik Ekim Mibzeri ve 7 Ara Çapalama Makinesi Tarım Park envanterine kaydı yapıldı.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı'nın her alanda çeşitli potansiyelinin olduğunu dile getirerek, " Hepiniz biliyorsunuz göreve başladığımız andan itibaren bu şehrin çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirttik ve potansiyelini keşfet Ağrı sloganını belirleyerek her alanda çok yoğun çalışma yürüttük arkadaşlarımızla beraber. Burada önem verdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz alanlardan bir tanesi tarım alanı çünkü biliyoruz ki Ağrı bölgesinin insanları özellikle kadimden beri tarımda hayvancılıkla uğraşıyor. bu işi Türkiye'de belki en iyi bilen bölgelerden bir tanesi" ifadelerine yer verdi.