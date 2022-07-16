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Ağrı'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
Ağrı'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ağrı'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ağrı'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Plakası öğrenilemeyen tır, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Y.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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