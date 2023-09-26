Ağrı'da tırda yapılan aramada 24 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da yapılan bir aramada, İran uyruklu bir sürücünün tırında 24 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.