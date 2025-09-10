Ağrı'da Tırda 56 Litre Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da tırın yakıt deposunda 56 litre 112 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda İran'dan giriş yapan bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 56 litre 112 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.