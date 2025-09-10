Haberler

Ağrı'da Tırda 56 Litre Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da jandarma ekipleri, İran'dan giriş yapan bir tırda yakıt deposunda gizlenmiş 56 litre 112 mililitre sentetik uyuşturucu buldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da tırın yakıt deposunda 56 litre 112 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda İran'dan giriş yapan bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 56 litre 112 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.