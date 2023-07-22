Ağrı'da Tır Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti.