Ağrı'da Tır Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır şarampole yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet K. idaresindeki 27 BPS 50 plakalı tır, Ağrı'dan Doğubayazıt ilçesine seyir halindeyken Taşlıçay yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel