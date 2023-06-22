Ağrı'da tır parkında kaçak akaryakıt operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir tır parkında 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile gizli yeraltı tankı ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, çeşitli malzemelerle birlikte kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir tır parkında 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ile gizli yeraltı tankı ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir tır parkında arama yapıldı.

Aramada, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 80 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan gizli yeraltı tankı ve diğer tanklarda önce 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Devam eden aramalarda ise 4166 litre daha kaçak akaryakıt bulundu.

Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.