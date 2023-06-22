Ağrı'da tır parkında gümrük kaçağı akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir tır parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir tır parkında arama yapıldı.