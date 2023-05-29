Ağrı'da TIR'ın Yakıt Deposunda 537 Kilo 250 Gram Likit Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da narkotik polisinin yaptığı aramada, İran plakalı bir TIR'ın deposunda 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili İran uyruklu R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.