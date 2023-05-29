Ağrı'da TIR'ın Yakıt Deposunda 537 Kilo 250 Gram Likit Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ağrı'da narkotik polisinin yaptığı aramada, İran plakalı bir TIR'ın deposunda 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili İran uyruklu R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
AĞRI'da narkotik polisinin yaptığı aramada, İran plakalı bir TIR'ın deposunda 537 kilo 250 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'yi giriş yaparak batı kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine kontrollerini sıklaştırdı. Narkotik polisi, Şeker Kavşağı uygulama noktasında durdurduğu TIR'da arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Kanas'ın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine polisler, bu alana yoğunlaştı. Yakıt deposunu kesen polisler, içerisinde 537 kilo 250 gram likit metamfetamin buldu.
Uyuşturucu ile ilgili İran uyruklu R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.