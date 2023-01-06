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Ağrı'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Ağrı'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Doğubayazıt'tan Van'ın Çaldıran ilçesi istikametine giden Y.M idaresindeki 65 ABC 144 plakalı tır, Karakent köyü kavşağı mevkisinde köy yolundan çıkan M.D'nin kullandığı 41 ADE 219 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü M.D ile minibüste yolcu olarak bulunan Ş.Y, N.D. ve M.D yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.D'nin Doğubayazıt Adliyesi personeli olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Van Güncel Haberler

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