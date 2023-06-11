Ağrı'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Ağrı'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.K. idaresindeki 04 AAR 660 plakalı tır, H.K'nin kullandığı 04 AT 466 plakalı hafif ticari araca Van- Ağrı kara yolu Küpkıran Kavşağı'nda arkadan çarptı.
Sürücü H.K. ile araçta bulunan A.O. ve E.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel