Ağrı'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla soruşturma açılan kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, tefecilik yaparak 12 kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerdeki aramalarda çok sayıda senet, senetlerin kayıt edildiği defter ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kaçakçılık, Ağrı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title