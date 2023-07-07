Ağrı'da Tarihi Eser Niteliği Taşıyan Altın Sikke ve Kolyeler Ele Geçirildi

Ağrı'da yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan altın sikke, yüzük ve çeşitli kolyeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da, tarihi eser niteliği taşıyan altın sikke, yüzük ve çeşitli kolyeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, takibe aldıkları bir kişinin ikametinde yaptığı aramada, 6 altın sikke, 6 şişe, 2 küçük testi, 2 yüzük, 284 obje ve çeşitli kolyeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.