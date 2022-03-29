Ağrı'da ev ve araçlarında tarihi eser bulunan iki zanlı yakalandı

Ağrının Patnos ilçesinde jandarma ekipleri, ev ve araçlarında tarihi eser niteliği taşıyan obje, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirdikleri iki kişiyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları kapsamında Patnos'ta 2 şüphelinin ev ve araçlarında arama gerçekleştirildi.

Ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 164 obje, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.