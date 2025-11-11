Ağrı'da Taksinin Kaputunda 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Doğubayazıt ilçesinde polis ekipleri, bir taksinin kaputuna gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taksinin kaputuna gizlenmiş 3 kilo 154 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan çalışmada, Doğubayazıt ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir taksinin kaput kısmına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi.
Ekipler, konuyla ilgili ayrıca bir adreste de arama yaptı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel