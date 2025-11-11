Ağrı'da Taksinin Kaputunda 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taksinin kaputuna gizlenmiş 3 kilo 154 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan çalışmada, Doğubayazıt ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir taksinin kaput kısmına gizlenmiş 3 kilo 154 gram skunk ele geçirildi.

Ekipler, konuyla ilgili ayrıca bir adreste de arama yaptı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.