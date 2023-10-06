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Ağrı'da takla atan traktör sürücüsü ağır yaralandı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında traktör takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.