Ağrı'da takla atan traktör sürücüsü ağır yaralandı
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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında traktör takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.
Ağrı'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 04 AAH 813 plakalı traktör, il merkezinde çevre yolunun "hayvan pazarı" mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü A.Y. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel