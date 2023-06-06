Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ağrı'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Ağrı'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Ağrı'da Cezaevi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü E.A. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağrı'da Cezaevi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre dün gece saat 22: 00 sularında meydana gelen kazada, sürücü E. A. (22) idaresindeki 59 UM 703 araç, Hamur istikametinden Ağrı istikametine seyir halindeyken, merkez cezaevi köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü E.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title