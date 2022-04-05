Ağrı'da sürücüsü polisten kaçarken çamura saplanan araçta kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da sürücüsü polisten kaçarken çamura saplanan araçta kaçak sigara ele geçirildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da sürücüsü polisten kaçarken çamura saplanan araçta kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsü polis ekiplerinden kaçmak isterken çamura saplanan ve terk edilen hafif ticari araçta, 40 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsü polis ekiplerinden kaçmak isterken çamura saplanan ve terk edilen hafif ticari araçta, 40 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 06 FN 3634 plakalı hafif ticari araçla Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'dan Türkiye'ye kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan aracı fiziki takibe aldı.

Hasankeyf Mahallesi Dereyolu mevkisinde sürücüsü ekiplerden kaçarken çamura saplanan ve terk edilen araçta yapılan aramada, 40 bin 530 paket gümrük kaçak sigara bulundu.

Ekipler, aracın sürücüsü olduğu tespit edilen Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Kaçak Sigara, Doğubeyazıt, Hisarcık, Ağrı, Güncel, Haberler

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