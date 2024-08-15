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Ağrı'da sünnet olan hükümlü çocuklar şehir turu yaptı

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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuk, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaparak çeşitli etkinliklerle eğlendi. Programda çocuklara para ve ayakkabı hediye edildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlü kişilerin çocuklarının sünnet ettirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bir süre önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Adem Arslan tarafından sünnet edilen çocuklar, iyileştikten sonra etkinlikte bir araya geldi.

Ailelerinin eşliğinde, giydikleri sünnet elbiseleriyle müdürlüğün önünde bir araya gelen çocuklar, gelin arabası gibi süslenen araçlara binerek konvoy eşliğinde İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesinde bulunan Konukevi'nin önüne geldi.

Çocuklar, Gençlik Merkezi gönüllüleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayıp Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Daha sonra Konukevi'nin içerisindeki salonda devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Başsavcı Çalış, etkinlikte emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, çocukların mutlu olmasının kendileri için yeterli olduğunu söyledi.

Koruma kurullarının, hükümlülerin yükümlülük esnasında onların hayata idamelerinde yardımcı olmak için oluşturulan bir kurul olduğunu belirten Çalış, şöyle konuştu:

"Psiko-sosyal, ekonomik sorunların giderilmesi, suç etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi, yeniden hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla gereksinim duydukları ihtiyaçların ilgili kurum ve kuruluşların iştirakiyle desteklenmesi temel hareket noktamız ve kuruluş amacımız. Ağrı'da bunu fazlasıyla icra edip belli bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz."

Çalış, hükümlülerin mesleki eğitim, hayata yeniden adaptasyon, yeniden iş bulma, ekonomik ve psikolojik gibi sorunlarını giderme noktasında hayata idamelerini sağlamak için çeşitli projeler ve çözümler geliştirerek onlara katkı sunmaya çalıştıklarını anlattı.

Sünnetin toplumun bir değeri olduğunu, tıbbi ve dini anlamda da önemli olduğunu dile getiren Çalış, "Onların aileleri bizim ailelerimiz, çünkü sadece bireyin topluma kazanımında yaşadığı sıkıntılar o bireye has, özgü bir sıkıntı değil, aileye de yansıyan sıkıntılardır." dedi.

"Güzel bir hayat sizi bekliyor"

Bu tür programlara devam edeceklerini ifade eden Çalış, "Geçmiş geçmişte kaldı. Bilerek, isteyerek, kasten, ihmalen veya bir şekilde bir suçun içerisinde bir süreç geçirmiş olabilirsiniz ama biz zaten bunlar için varız. Bu programlar ve kurullar bunlar için var. Biz, sizleri geçmişiyle yargılayan geçmişini bir tarafına iliştirip onunla değerlendiren insanlar değiliz. Geçmişi, geçmişte bıraktık. Güzel bir hayat sizi bekliyor." diye konuştu.

Hükümlülere, ailelerine daha çok sahip çıkması yönünde tavsiyelerde bulunan Çalış, şunları kaydetti:

"Bu programlarda özellikle aileleriniz ve çocuklarınızla olan kısımları önemseyerek bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Sizleri bir arada tutacak ve sonrasında da aile kavramını önemseyen biri zaten suçtan uzak olur. Çünkü suçun temeli bireysellik, karakterin zaman zaman sekteye uğraması gibi. Ama ailesi, eşi, çocuklarına vakit ayıran onları kendinden, gözünden ırak etmeyen insanlar için zaten o dünya geçmişte kalmıştır. Bir daha da size yakın olmayacaktır."

Semazen gösterisi ve mevlit okunmasıyla devam eden programda, Ağrı Barosu avukatlarınca çocuklara para, Türk Kızılay Şubesince de ayakkabı hediye edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve yemek davetiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcı Sünnet Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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