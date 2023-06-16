Ağrı'da Suçların Aydınlatılma Oranı Arttı

Ağrı'da polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla suçların aydınlatılma oranının arttığı ve asayiş olaylarının azaldığı bildirildi. İl genelinde 2022 yılının ilk 5 ayında 1019 olan mal varlığına karşı işlenmiş suçlar, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 62 azalış göstererek 390'a düştü. Bu suçtan yılın ilk 5 ayında 79 şüpheli gözaltına alındı, 40'ı tutuklandı.

Ağrı'da polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla suçların aydınlatılma oranının arttığı ve asayiş olaylarının azaldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, il genelinde 2022 yılının ilk 5 ayında 1019 olan mal varlığına karşı işlenmiş suçlar, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 62 azalış göstererek 390'a düştü.

Bu suçtan yılın ilk 5 ayında 79 şüpheli gözaltına alındı, 40'ı tutuklandı.

Geçen senenin ilk 5 ayında aynı suçun aydınlatma oranı yüzde 32,80 iken, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 83,83'e yükseldi.

Geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın mayıs ayı arasını kapsayan dönemde ise hakkında işlem yapılan 127 zanlıdan 83'ü tutuklandı.

Nisan ve mayıs aylarını kapsayan operasyonlarda yakalanan ve 54 suç kaydı bulunan M.Y ile 32 suç kaydı bulunan M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı cezaevine konuldu.