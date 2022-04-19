Ağrı'da su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da su seviyesinin yükseldiği derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Ağrı'da at arabasıyla kum almak için gittikleri derede suyun yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Ağrı'da at arabasıyla kum almak için gittikleri derede suyun yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Kentte at arabacılığı yapan 3 kişi, kum almak için Fatih Mahallesi'nde bulunan Taşlıçay Deresi'ne gitti.

Karların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükseldiği derede bir süre sonra at ve araba suya kapıldı. Burada bulunan 3 kişi de köprü altındaki demirlere çıktıktan sonra telefonla aradıkları ekiplerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Suya kapılan atın da telef olduğu öğrenildi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

İtfaiye, Fatih, Ağrı, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title