Ağrı'da Soğuk Hava ve Don Etkisi
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle don oluştu. Kentteki bitkiler buzla kaplanırken, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
Ağrı'da don etkili oldu
AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.