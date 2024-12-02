Ağrı'da Soğuk Hava Vatandaşları Önlem Almaya Zorluyor
Ağrı'da devam eden soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşlar, araçlarını korumak için battaniye ile örttü. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da, kar yağışının ardından oluşan don olayı etkisini sürdürüyor.
Ağrı'da soğuklar devam ediyor
Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü
AĞRI - Ağrı'da devam eden soğuklar tedbirleri beraberinde getirdi, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı araçların camları ise buz tuttu.