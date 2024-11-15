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Ağrı'da Soğuk Hava Etkili Oldu: Araçlar Buz Tuttu

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Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle don olayları meydana geldi. Kentin birçok yerinde görülen sis ve buz tabakaları, trafikte görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Ağrı'da soğuk hava etkili oldu: Araçlar buz tuttu, kenti sis bastı

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Ağrı'da Soğuk Hava Etkili Oldu: Araçlar Buz Tuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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