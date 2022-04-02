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Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, sabaha doğru başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sis, il merkezinin yanı sıra kenti çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüş mesafesinin azaldığı yollarda araç farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

Yoğun sis, bir süre sonra etkisini kaybetmeye başladı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Ağrı, Güncel, Haberler

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