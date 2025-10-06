Haberler

Ağrı'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi Dörtyol kavşağında husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan C.Y, B.Y, S.Y, ve C.Y. adliyeye getirildi.

C.Y. ve S.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.Y. ve B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kentte 2 Ekim Perşembe günü Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.