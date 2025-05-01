Ağrı'da Sigara Kartonlarında 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Doğubayazıt ilçesinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada, sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir çekicide yaptıkları aramada, sigara kartonlarına saklanmış 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel