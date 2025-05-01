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Ağrı'da Sigara Kartonlarında 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Sigara Kartonlarında 3 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Doğubayazıt ilçesinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada, sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Sürücü tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sigara kartonlarına gizlenmiş 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir çekicide yaptıkları aramada, sigara kartonlarına saklanmış 3 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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