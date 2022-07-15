AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen otomobil nedeniyle Erzurum-Ağrı yolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkinde meydana geldi. Yurt dışından Eleşkirt'?deki akrabalarını ziyarete gelen Erkan Öztürk'e ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Öztürk, otomobili durdurarak yanındaki arkadaşı ile dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile söndürülemeyince, İtfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Erzurum-Ağrı Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin söndürülmesi ve yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AĞRI'DA SEYİR HALİNDEYKEN YANAN OTOMOBİL NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.