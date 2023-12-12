Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi. Kazada başka bir öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ağrı- Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Berfin Yaka (16), tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğum bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaka'nın cenazesi kentte toprağa verildi.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hazreti Hamza Camisi taziye evine gelerek, öğrencinin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada ağır yaralanan Alihan Y'nin (14) ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T. idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, 1 Aralık'ta Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada servis minibüsünde 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Taşlıçay Ağrı Ulaşım Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title