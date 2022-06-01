Ağrı'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - Haberler

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Ağrı'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dün sele kapılarak hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dün sele kapılarak hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Selde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün naaşı, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınıp belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Koçkıran Mahallesi'ndeki bir camiye götürüldü.

Öztürk, cenaze namazı sonrası cami yanındaki mezarlığa defnedildi.

Törene, Öztürk'ün yakınları ve Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca ilçedeki sel sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), belediye ve itfaiye ekiplerince hasar tespit çalışması yapıldı.

Bu çalışmalar sonucu, selde bir eve su dolduğu ayrıca 3 binanın da bahçesinin selden hasar gördüğü anlaşıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası yaşanan selde cadde ve sokakları su basmıştı.

Olayda, Karaburun köyünde kapıldığı sel sularından köylülerce çıkartılan Devran Öztürk, hastaneye kaldırılırken yolda ölmüştü.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt Cenaze Ağrı Sel Güncel Haberler

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