Ağrı'da sel nedeniyle 19 evi su bastı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 köydeki 19 evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 3 köydeki 19 evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından, Karabulak, Gürbulak ve Bardaklı köylerinde sel oluştu. Karabulak'ta 15, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı köyünde bir olmak üzere 19 evi su bastı. Ayrıca tarım arazileri zarar gördü. Gürbulak köyünde park halindeki bazı araçların sel sularında sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonlarının kamerasına yansıdı. İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri, söz konusu köylerde çalışma başlattı. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Ağrı su Güncel Haberler

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