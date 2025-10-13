Ağrı'da Şeker Pancarı Hasadı 6 Sıralı Makinelerle Yapılıyor

Sulama imkanlarının iyi olduğu Ağrı'nın binlerce dönümlük verimli topraklarında yetiştirilen şeker pancarı 6 sıralı pancar söküm makinesiyle hasat ediliyor.

Yazıcı Barajı sayesinde sulama imkanlarının iyi olduğu Ağrı'nın verimli arazilerinde en çok ekilen ürünlerin başında şeker pancarı geliyor.

Çiftçilerin zorlu hasadının başladığı tarlalarda Kayseri'den gelen 6 sıralı iki pancar söküm makinesi ve traktörlerle şeker pancarı hasat ediliyor.

Şeker pancarı daha sonra traktörlerle kent merkezinde bulunan Ağrı Şeker Fabrikası'na taşınıyor. Fabrikada analiz ve çeşitli aşamalardan geçen pancar, ardından işleniyor.

Fabrikada bu sezon yaklaşık 270 bin ton pancarın işlenip 40 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

"Baraj olduğu için sulama sıkıntısı olmuyor"

Ozanlar köyünde çiftçilik yapan Ömer Turan, AA muhabirine, uzun yıllardır şeker pancarı ürettiklerini söyledi.

Sulama imkanlarının iyi olmasıyla üretimin daha verimli olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 350 dönüm arazim var. Şeker pancarı, ayçiçeği, arpa ve buğday ekiyoruz. En son şeker pancarının hasadını yapıyoruz. Sularımız gayet iyi geldi. Baraj olduğu için sulama sıkıntısı olmuyor. Kayseri'den gelen 6 sıralı makine çok güzel. 2 yıldır bu makineyle hasat yapıyoruz. Hasadı yapıyoruz, pancarın verim ve kalitesi iyi."

"Bir işçinin 2 ayda yapacağı işi biz normal şartlarda bir günde yapıyoruz"

Kayseri'den gelen Murat Aksoğan ise 2 yıldır Ağrı'ya gelip 6 sıralı pancar söküm makinesiyle hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatlı bir sezonun tatlı bir heyecanını yaşadıklarını dile getiren Aksoğan, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 6 sıralı pancar söküm makinesinin avantajlarıyla çiftçimize zaman açısından hızlı, daha kolay ve pratik şekilde hasat yapıyoruz. Bu 6 sıralı pancar makineleri avantaj açısından en iyisidir. Bu makine hızlı ve iyi olduğu için tercih ediliyor diye düşünüyorum. Hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ediliyor. Bir işçinin 2 ayda yapacağı işi biz normal şartlarda bir günde yapıyoruz."

Aksoğan, eylül ayının ortalarında Ağrı'ya geldiklerini, yaklaşık bir ay çalıştıktan sonra Sivas ve Kayseri'de mesai harcadıklarını, sezonu Konya'da kapattıklarını sözlerine ekledi.