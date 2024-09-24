Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Sebze Üretimi Artıyor: 18 Dekar Alanda Domates ve Biber Yetiştiriyor

Ağrı'da Sebze Üretimi Artıyor: 18 Dekar Alanda Domates ve Biber Yetiştiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da çiftçi Şeref Aslan, deneme amaçlı olarak başladığı sebze tarımında başarılı sonuçlar elde ederek 18 dekarlık alanda domates ve biber yetiştirmeye başladı. Barajın sulama imkanı sağlamasıyla verimi artan Aslan, önümüzdeki yıl üretim alanını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Ağrı'da çiftçilik yapan Şeref Aslan, tavsiye üzerine 300 metrekarelik bahçesine deneme amaçlı ektiği sebze tohumlarından verim alınca 18 dekar alanda domates, biber yetiştirmeye başladı.

Merkeze bağlı Çamurlu köyünde bir süredir Diyarbakırlı dünürü Abdulselam Karadağ ile yem bitkisi üretimi yapan 57 yaşındaki Aslan, iklim koşulları ve kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle sebze yetiştiriciliğinin çok tercih edilmediği kentte, domates ve biberin verimini denedi.

Ortağı Karadağ'ın Diyarbakır'dan getirdiği domates ve biber tohumlarını ilk etapta 300 metrekarelik bahçesinde deneyen Aslan, istediği verimi alınca bu sene 18 dekarlık tarlasını ekti.

Sezon boyunca tarlasının bakımını yapan Aslan, yetiştirdiği organik domates, sivri biber ve dolmalık biberlerin dördüncü hasadına başladı.

Tarladan topladığı sebzeleri Ağrı, Diyarbakır ve Batman'daki manav ve marketler ile müşterilerine satan çiftçi Şeref Aslan, AA muhabirine, önceki yıllarda sadece arpa ve buğday yetiştirdiğini, Yazıcı Barajı'nın devreye girmesinin ardından sulama imkanlarının gelişmesiyle alternatif ürünlere yöneldiğini söyledi.

Tavsiye üzerine üretim alanını genişleterek domates ve biber çeşitlerini ürettiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Barajın yapılmasıyla ürünlerimizdeki verim katlandı. Geçen sene bahçemde 300 metrekarelik alanda domates ektik, başarılı olursa 'seneye 15-20 dekarlık alanda bu ürünleri yetiştiririz' dedik. Baktık ürünler yetişiyor biz de bu sene 18 dekarlık alana domates ve biber çeşitlerinin tohumlarını ektik. 15 dekarda domates, geri kalanında biber ektik. Ürünlerimiz çok iyi önümüzdeki yıl 100 dekarda üretim yapmak istiyorum."

"Dekar başı 8-10 ton alacağız"

Aslan, kentteki çiftçilere sebze üretimine yönelmelerini tavsiye etti.

Bu sezon 4. hasatlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, "İşçi de bulamadığımız için ürünlerimizi kendimiz topluyoruz. Sezon sonuna kadar dekar başı 8-10 ton sebze alacağız. Bu ürünleri marketlere de satıyoruz. Batman ve Diyarbakır'a da gönderiyorum. Ağrı'nın toprağı çok verimli ve mükemmel. Sulama konusunda Devlet Su İşleri, çiftçiler için bütün imkanları kullanıyor. Bundan sonra patlıcan, kuru fasulye gibi ürünler de ekeceğim."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım Yaşam

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });