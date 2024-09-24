Ağrı'da Sebze Üretimi Artıyor: 18 Dekar Alanda Domates ve Biber Yetiştiriyor

Ağrı'da çiftçilik yapan Şeref Aslan, tavsiye üzerine 300 metrekarelik bahçesine deneme amaçlı ektiği sebze tohumlarından verim alınca 18 dekar alanda domates, biber yetiştirmeye başladı.

Merkeze bağlı Çamurlu köyünde bir süredir Diyarbakırlı dünürü Abdulselam Karadağ ile yem bitkisi üretimi yapan 57 yaşındaki Aslan, iklim koşulları ve kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle sebze yetiştiriciliğinin çok tercih edilmediği kentte, domates ve biberin verimini denedi.

Ortağı Karadağ'ın Diyarbakır'dan getirdiği domates ve biber tohumlarını ilk etapta 300 metrekarelik bahçesinde deneyen Aslan, istediği verimi alınca bu sene 18 dekarlık tarlasını ekti.

Sezon boyunca tarlasının bakımını yapan Aslan, yetiştirdiği organik domates, sivri biber ve dolmalık biberlerin dördüncü hasadına başladı.

Tarladan topladığı sebzeleri Ağrı, Diyarbakır ve Batman'daki manav ve marketler ile müşterilerine satan çiftçi Şeref Aslan, AA muhabirine, önceki yıllarda sadece arpa ve buğday yetiştirdiğini, Yazıcı Barajı'nın devreye girmesinin ardından sulama imkanlarının gelişmesiyle alternatif ürünlere yöneldiğini söyledi.

Tavsiye üzerine üretim alanını genişleterek domates ve biber çeşitlerini ürettiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Barajın yapılmasıyla ürünlerimizdeki verim katlandı. Geçen sene bahçemde 300 metrekarelik alanda domates ektik, başarılı olursa 'seneye 15-20 dekarlık alanda bu ürünleri yetiştiririz' dedik. Baktık ürünler yetişiyor biz de bu sene 18 dekarlık alana domates ve biber çeşitlerinin tohumlarını ektik. 15 dekarda domates, geri kalanında biber ektik. Ürünlerimiz çok iyi önümüzdeki yıl 100 dekarda üretim yapmak istiyorum."

"Dekar başı 8-10 ton alacağız"

Aslan, kentteki çiftçilere sebze üretimine yönelmelerini tavsiye etti.

Bu sezon 4. hasatlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, "İşçi de bulamadığımız için ürünlerimizi kendimiz topluyoruz. Sezon sonuna kadar dekar başı 8-10 ton sebze alacağız. Bu ürünleri marketlere de satıyoruz. Batman ve Diyarbakır'a da gönderiyorum. Ağrı'nın toprağı çok verimli ve mükemmel. Sulama konusunda Devlet Su İşleri, çiftçiler için bütün imkanları kullanıyor. Bundan sonra patlıcan, kuru fasulye gibi ürünler de ekeceğim."