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Ağrı'da sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da sağlık ekipleri yolu kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin yoğun kar yağışına rağmen 7 saatlik zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

HAMUR, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin yoğun kar yağışına rağmen 7 saatlik zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak köyü Güllüce mezrasında rahatsızlanan 42 yaşındaki Sevgül Daşdemir'i, yoğun kar ve tipinin yolun kapatması sonucu hastaneye götüremeyen eşi İhsan Daşdemir, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen biri paletli iki ambulans, yolun açık olduğu Nallıkonak köyü mevkisine kadar gidebildi. Görevliler, geriye kalan 5 kilometrelik yolda, yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen paletli ambulansla ilerleyerek mezraya ulaştı.

Daşdemir'e evde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, hastayı yolun açık olduğu yerde bekleyen ambulansa teslim etti.

Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhsan Daşdemir, eşini hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplerin zorlu mücadelesi drone ile görüntülendi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

112 Acil Çağrı, Hamur, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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