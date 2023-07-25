Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçeye bağlı Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde sel baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşması sonucu onlarca ev ve ahırın yanı sıra tarım arazisi sular altında kaldı. Her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasar oluştu. Bölgeye giden jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay, DSİ ekipleri, çalışma başlattı.

- Ağrı'da sağanak yağış sele neden oldu

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçeye bağlı Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde sel baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşması sonucu onlarca ev ve ahırın yanı sıra tarım arazisi sular altında kaldı. Her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasar oluştu.

Bölgeye giden jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay, DSİ ekipleri, çalışma başlattı.